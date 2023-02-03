Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Введение бескондукторной системы в общественном транспорте
Территория "Заповедных кварталов" в Нижнем Новгороде будет расширена
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
07 февраля 2023 10:56  [61] АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) с "Позитивным" прогнозом
06 февраля 2023 18:36  [368] Почти 50 км сетей наружного освещения смонтируют в 2023 году на трассах Нижегородской области по нацпроекту БКД
06 февраля 2023 18:28  [316] Индекс промышленного производства в Нижегородской области в 2022 году составил 100,1%
03 февраля 2023 17:38  [559] "Автобан": стройка участка трассы М-7 в Башкирии идет в соответствии с графиком
03 февраля 2023 16:39  [415] Нижегородская область планирует использовать опыт Белоруссии по переработке строительных отходов
03 февраля 2023 12:17  [380] Госдолг Нижегородской области в январе уменьшился на 2,8 млн рублей
02 февраля 2023 14:58  [422] Федеральные социальные пособия в России проиндексированы с 1 февраля
02 февраля 2023 10:54  [344] Делегация правительства Республики Беларусь посетила промышленные предприятия Нижнего Новгорода
02 февраля 2023 09:27  [353] Экономику и инновации обсудили представители Нижегородской области и Республики Беларусь
01 февраля 2023 15:23  [427] Нижегородский Минсельхоз будет сотрудничать с Минским тракторным заводом
Экономика

АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) с "Позитивным" прогнозом

07 февраля 2023 10:56  [61] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) с "Позитивным" прогнозом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, такой рейтинг обусловлен "умеренно низкой долговой нагрузкой при умеренных рисках рефинансирования обязательств, положительным объемом баланса текущих операций, сравнительно высокими показателями развития экономики, умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, высокой долей капитальных расходов, финансируемых за счет вышестоящих бюджетов (федеральный и областные бюджеты - прим. ред.)".

Также агентство отмечает нецелесообразность роста краткосрочной части долга.

"Позитивный" прогноз с высокой долей вероятности предполагает повышение рейтинга в течение 12-18 месяцев.

Ранее сообщалось, что почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году.

Напомним, доходы города в 2023 году утверждены в размере 48 млрд 626,8 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Бюджет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph