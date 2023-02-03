АКРА подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) с "Позитивным" прогнозом Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне А-(RU) с "Позитивным" прогнозом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, такой рейтинг обусловлен "умеренно низкой долговой нагрузкой при умеренных рисках рефинансирования обязательств, положительным объемом баланса текущих операций, сравнительно высокими показателями развития экономики, умеренно высокой операционной эффективностью бюджета, высокой долей капитальных расходов, финансируемых за счет вышестоящих бюджетов (федеральный и областные бюджеты - прим. ред.)".

Также агентство отмечает нецелесообразность роста краткосрочной части долга.

"Позитивный" прогноз с высокой долей вероятности предполагает повышение рейтинга в течение 12-18 месяцев.

Ранее сообщалось, что почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году.

Напомним, доходы города в 2023 году утверждены в размере 48 млрд 626,8 млн рублей.