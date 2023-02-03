Города-партнеры Нижнего Новгорода в 2023 году примут участие в нижегородских культурных мероприятиях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Города-партнеры Нижнего Новгорода в 2023 году примут участие в нижегородских культурных мероприятиях. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей мэрии.

Согласно информации, план совместных мероприятий на текущий год обсудили представили Благовещенска, Южно-Сахалинска, Нижнего Новгорода, а также городов Хэйхэ, Чжухай (КНР).

Как рассказал директор городского дептуризма Александр Симагин, участники встречи обсудили совместные мероприятия и инициативы в области образования, спорта, туризма и культуры.

В Нижнем Новгороде партнеры смогут принять участие в выставке-ярмарке народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Секреты мастеров", а также в Международном творческом онлайн конкурсе, посвященном 155-летию со дня рождения Максима Горького.

В Благовещенске и Южно-Сахалинске нижегородцев ждут на международные спортивные состязания, кулинарные и культурные фестивали, а города Китая пригласили партнеров провести переговоры по вопросам делового и межмуниципального взаимодействия, а также выразили заинтересованность в организации школьного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и китайский город Харбин подписали меморандум о взаимопонимании.

Также напомним, что Нижний Новгород будет сотрудничать с четырьмя городами Дальнего Востока и Китая.