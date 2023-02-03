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Общество

Работы по рекультивации Шуваловской свалки завершились в Нижнем Новгороде

13 февраля 2023 15:31  [116] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работы по рекультивации Шуваловской свалки завершились в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, объект ликвидировали в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".    

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, рекультивация свалки положительно скажется на экологии и экономике региона, а также позволит вернуть земли в хозяйственный оборот без трат на дальнейшее содержание объекта.

Свалка площадью 17,9 га была рекультивирована за 1,77 млрд рублей, из которых 0,94 млрд рублей – из федерального бюджета, 0,83 млрд – из областного. 

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что при выполнении работ были выявлены дополнительные объемы мусора, неучтенные в первоначальном проекте. Таким образом, план работ был превышен на 63%.

Отсепарировано было около 1 750 тысяч тонн мусора, произведена обратная отсыпка грунта-рекультиванта на площади более 17 гектаров. 

Весной на территории бывшей свалки начнется биологический этап, в рамках которого пройдет посев травы.

Напомним, Шуваловская свалка считается официально закрытой с 1983 года. Высота слоя отходов на ней варьировалась от 5 до 13 метров.

Контракт на ликвидацию Шуваловской свалки заключили в декабре 2020 года. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрали ООО “Ситилюкс”. К работе по ликвидации объекта компания приступила уже в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что подготовительный этап рекультивации свалки на улице Заовражной стартовал в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Свалки Экология
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