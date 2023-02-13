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Общество

Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества!" прошел в нижегородском Парке Победы 22 февраля

22 февраля 2023 18:50  [38] Общество
Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Накануне Дня защитника Отечества в Нижнем Новгороде в Парке Победы состоялся митинг-концерт в поддержку СВО и курса президента России Владимира Путина. В мероприятии приняли участие около 5 тысяч нижегородцев: представители общественных организаций, партий, волонтерских объединений, жители области. Организаторами выступили общественные патриотические объединения региона.

С приветственным словом выступила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, председатель Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Елена Ленина.

"Мы собрались в канун праздника, который в нашей стране по традиции отмечается как всенародный. Хочу поздравить всех с Днем защитника Отечества и, в первую очередь, тех, кто знает, что такое воинская служба, тех, кто и сейчас выполняет воинский и гражданский долг. Сегодня в Парке Победы собрались неравнодушные люди, объединённые одной целью. Мы хотим сказать спасибо нашим военнослужащим, которые защищают нашу Родину", - отметила она.

"Я считаю, что День защитника Отечества и День Победы - это два самых главных праздника в нашей стране. Долгое время многие считали, что никаких военных угроз для нас не существует, но, к сожалению, это не так. Сейчас мы должны объединиться. Как сказал наш президент Владимир Путин, "Россия должна быть сильной". По-другому никак! Мы обязаны защитить нашу страну и передать ее нашим детям и внукам", - сказал председатель межрегиональной общественной организации "Ветераны боевых действий" Михаил Тараканов.

"Мы чувствуем единение - народ сплотился. Мы все вместе сейчас верим в наших ребят, они - настоящие герои! Ждем всех с победой домой», - добавила председатель регионального штаба Нижегородского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина.

"Такая поддержка нужна там, на передовой. Страна сплотилась, мы все, где бы ни находились, работаем на победу. Пусть все видят, как нас много! В преддверии праздника хотелось бы поздравить всех ребят с Днем защитника Отечества! Только вперед!", - подчеркнул ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества, гвардии старший прапорщик Алексей Трофимов.

"Всюду флаги, звучат патриотические песни. Парк Победы буквально "пропитан" любовью к Родине. Все искренне поддерживают наших ребят. Хочется поздравить всех с Днем защитника Отечества и пожелать крепкого здоровья, крепкого духа. Вместе мы – сила!", - поделился эмоциями один из участников митинга-концерта.

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Теги:
Патриотизм
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