Сергей Горин: "Я желаю всем нашим мужчинам оставаться надёжной опорой в семье и на работе" Общество

Сергей Горин

Председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин направил в адрес нижегородцев поздравление с Днём защитника Отечества.



"В нашей стране всегда с особым уважением относились к тем, кто стоит на страже Родины, кто делом своей жизни избрал защиту Отечества. В этом году поздравления и наши слова благодарности звучат с особым чувством, и направлены они в первую очередь к каждому, кто сейчас защищает свободу и суверенитет нашей страны!

Но не будем забывать, что День защитника Отечества – это день, когда каждый представитель сильного пола должен ещё раз вспомнить о своём главном предназначении – быть защитником для своих родных и близких. Я желаю всем нашим мужчинам оставаться надёжной опорой в семье и на работе.

Желаю любви, счастья, надёжных друзей и большого простора для самореализации. Пусть в ваших домах царят любовь и гармония, а покой «нарушает» только звонкий детский смех!



Счастья вам, здоровья и благополучия!" - говорится в поздравлении Сергея Горина.