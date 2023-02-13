Проект реконструкции трамвайной линии на Мызе в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект реконструкции трамвайной линии на Мызе в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена на сайте единого госреестра заключений.

Согласно информации, разработка велась по заказу ООО "Экологические проекты".

Документацию по созданию трамвайной линии на участке от разворотного кольца Мыза до улицы Терешковой разработали ООО "Экоглобал+", АО "НиК", ООО "БКН-Проект" и ООО "Интрам".

Напомним, что электротранспорт в Нижнем Новгороде модернизируют за 50 млрд рублей в течение 5 лет.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года планируется начать ремонтные работы на маршруте трамвая №5 от Мызы до площади Лядова.

Также кольцо трамваев №6 и №7 в Нижнем Новгороде планируется открыть во второй половине 2023 года.