Молодёжную палату VI созыва сформировали в Нижнем Новгороде Политика

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Гордуме Нижнего Новгорода 1 марта подвели итоги конкурса по формированию Молодёжной палаты VI созыва.

Напомним, приём заявок на участие в конкурсе стартовал 16 января. Согласно информации, на конкурс поступила 101 заявка. В соответствии с положением, членом палаты может быть гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированный в Нижнем Новгороде.

C 20 февраля и в течение четырёх дней проекты кандидатов оценивала конкурсная комиссия во главе с председателем Думы Олегом Лавричевым.

"За десятилетнюю историю своего существования Молодёжная палата доказала свою эффективность. Этот общественный институт знают даже на федеральном уровне, ведь она стала настоящим нижегородским молодёжным движением", - отметил спикер Гордумы.

Представленные кандидатами проекты затрагивали вопросы, связанные с развитием города, предпринимательства, спортивной сферы, а также патриотическим воспитанием, решением экологических проблем. Несколько проектов касались поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе обсуждения проектов зампредседателя Гордумы Владимир Тарасов высказал идею, чтобы все перспективные проекты были в итоге реализованы на практике.

"Молодёжная палата является хорошей площадкой для того, чтобы донести свои идеи и мысли до целевой аудитории, воплотить их в жизнь", - сказал Владимир Тарасов.

По итогам конкурса в обновлённый состав Молодёжной палаты вошли 35 человек.