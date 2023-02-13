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Общество

Первый в Нижнем Новгороде 3D-медиафасад планируется разместить на здании по Комсомольскому шоссе

15 марта 2023 11:14  [86] Общество

Первый в Нижнем Новгороде 3D-медиафасад планируется разместить на здании по Комсомольскому шоссе. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре.

Согласно информации, фасад будет размещен на строящемся здании на Комсомольском шоссе напротив дома №10а на проспекте Ленина. Новый бизнес-центр будет введен в эксплуатацию в июне текущего года.

С инициативой об установке такой рекламной конструкции 26 января выступила одна из коммерческих организаций.

Конструктивно медиафасад состоит из сетки на металлической или полимерной основе с интегрированными светодиодами. Экраны расположатся поверх окон. Их площадь составит не менее 224 кв. м и 220 кв. м.

"3D-фасад это "чудо-чудное". Я видел несколько таких фасадов в Москве, это чудесно выглядит. Так хочется, чтобы в нашем городе был такой 3D-фасад. Нижегородцы будут счастливы, если это будет сделано в нормальном качестве", - сказал депутат Павел Пашинин.

По итогам заседания члены комиссии одобрили внесение изменений в правила установки рекламных конструкций для оборудования медиафасада.

Ранее сообщалось, что каталог форэскизов нестационарных торговых объектов изменили в Нижнем Новгороде.

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Теги:
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