Дорожники в Нижнем Новгороде ликвидируют последствия снегопада 17 марта Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дорожные службы Нижнего Новгорода ликвидируют последствия снегопада, который обрушился на город утром 17 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Директор профильного департамента Андрей Житников отметил, что до конца дня в городе может выпасть от 7 до 11,5 см снега. Он подчеркнул, что улично-дорожная сеть была заранее обработана противогололедными материалами. Андрей Житников также призвал всех нижегородских водителей избегать резких маневров и держать дистанцию.

В Советском районе противогололедными материалами обрабатывают внутриквартальные проезды. Работы идут на улицах Проломной, Ванеева, Пушкина, Вячеслава Шишкова, Норвежской, Шорина, Агрономической, Заярской и других.

"За последний сутки дорожные рабочие осуществляли вывоз снега с улиц Бекетова, Козицкого, Ломоносова, Ошарской и др. Также активно расчищались тротуары и подходы к пешеходным переходам. Работы выполнили на улицах Аристова, Саврасова, Богородского, Ошарской, Чукотской. По мере необходимости осуществляется откачка воды. Вчера, например, дорожные службы, работали на проспекте Гагарина и ул. Маршала Малиновского. С началом снегопада к работе приступили дополнительные единицы техники, задействованные на прометании основных автомагистралей района", - сообщил глава Советского района Сергей Колотов.

В Приокском районе дорожные рабочие очищают пешеходные пути от наледи в Суриковском микрорайоне и в Щербинках, а техника работает на внутриквартальных проездах. "Все необходимое для устранения застоя воды у нас готово. Подрядчики продолжают отрабатывать обращения жителей и сегодня вывозят снег на проспекте Гагарина, 110. Всего на очистке дорог, тротуаров и общественных пространств задействовано 60 единиц техники и 100 рабочих", - отметил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Очистка и обработка противогололедными материалами общественных пространств в Нижегородском районе ведется на улице Большая Покровская, площади Максима Горького, набережной Федоровского, в сквере им. Свердлова, на Нижне-Волжской набережной, в Александровском саду, сквере Звездинском, парке им. Кулибина и других. "Дорожными рабочими по мере необходимости обрабатываются остановки, тротуары, лестничные сходы, мосты, пешеходные зоны и общественные пространства. Водооткачивающая техника проверена и при необходимости будет задействована на проблемных местах", - сообщил глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев.

Как сообщил глава администрации Канавинского района Олег Алешин, в ночь с 16 на 17 марта в районе откачивали талые воды на улицах Электровозной, Ухтомского, Генерала Зимина, Гордеевской, Журова. "Техника по откачке в период таяния снега и образования большого количества глубоких луж дежурит в микрорайонах Сортировочный, Гордеевский, Мещерское озеро. Только за неделю в районе откачано почти четыре тысячи кубометров талых вод. Работы проводим как днем, так ночью. Кроме откачки в районе проходят работы по очистке остановочных павильонов на улицах Пролетараской, Сергея Акимова, Карла Маркса", - сказал Олег Алешин.

В Автозаводском районе талые воды откачивают на ул. Газовская, Юлиуса Фучика, Ватутина, пр. Бусыгина и др. "Идет расчистка и вывоз снега с внутриквартальных проездов и тротуаров на ул. Лескова, 6 микрорайон, Дьяконова, Строкина и др. После схода снега на газонах рабочие убирают мусор на ул. Краснодонцев, пр. Ленина и других", - отметил глава района Александр Нагин.

Также на всех благоустроенных общественных пространствах идет расчистка тротуаров, детских и спортивных площадок. Сегодня техника работает в сквере "Самбо", на ул. Веденяпина, Героя Прыгунова, сквере Славы, ул. Пермякова, в сквере на ул. Мончегорская и ряде других.

"Ночью осуществлялся вывоз снега с улиц Адмирала Нахимова и Новикова-Прибоя. С утра обслуживающие район организации очищают от снега внутриквартальные проезды на пр. Ленина, подходы около сквера "Техноткань", тротуары в сквере у ДК "Красная Этна" и на территории около гостиницы "Заречная". Кроме того, сегодня запланирована работа по откачке воды с часто подтопляемых территорий", - подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

По словам главы Московского района Владимира Кропотина, комбинированные дорожные машины чистят дороги и проезды, а также просыпают их противогололедными материалами. Работы идут на ул. Коминтерна, ул. Мирошникова, ул. Рябцева, ул. Мориса Тореза. Откачивающая техника работает на улицах Гвардейцев, Народная, Бурнаковская, Гастелло, Воронова и на пр. Героев. Также откачивают воду управляющие компании по адресам ул. Ярошенко, 8,10, ул. Панфиловцев, 7, ул. Баранова, 9, ул. Чаадаева, 10.

В Сормовском районе вывозят снег на ул. Износкова, Пугачева, в пер. Проходном, а также с остановочных павильонов на пр. Кораблестроителей. Прометание и просыпание дорог осуществляется в соответствии с погодными условиями. На улично-дорожной сети работает семь единиц ассенизационной техники, откачка будет производиться на участках дорог на улицах Кима, Лунской, Мокроусова, Иванова, Федосеенко, Ефремова, Станиславского, а также в поселке Народный.

Ранее сообщалось, что участок Чернореченской объездной дороги в Дзержинске перекроют с 17 марта из-за подтопления.