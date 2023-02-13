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Общество

Работу троллейбусного маршрута №13 с 25 марта приостановят в Нижнем Новгороде из-за работ на газопроводе

22 марта 2023 15:29  [135] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работу троллейбусного маршрута №13 с 25 марта временно приостановят в Нижнем Новгороде из-за работ на газопроводе. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Согласно информации, для компенсации данного маршрута на проспекте Гагарина на отрезке от Дворца спорта до Щербинок будет увеличено количество троллейбусов №31.

На улице Ванеева будут работать дополнительные троллейбусы №9 и №17, а на улице Бекетова усилят выпуск автобусов А-72. В них будут действовать проездные, действующее в троллейбусах.

Ориентировочно троллейбус №13 не будет работать месяц. Точные сроки будут зависеть от хода работ на газопроводе.

Напомним, с 27 марта маршруты трамваев изменят из-за реконструкции путей на проспекте Гагарина.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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