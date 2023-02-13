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Общество

Авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила первый рейс Нижний Новгород - Ташкент

29 марта 2023 10:06  [54] Общество

Фото: пресс-служба аэропорта им. Чкалова

Авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила первый рейс Нижний Новгород - Ташкент. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Напомним, рейсы выполняются по вторникам и субботам. Вылеты из Ташкента в 18:00, прибытие в Нижний Новгород в 20:00. Отправление из столицы Приволжья в 21:30, прибытие в столицу Узбекистана – в 03:00 по местному времени (+1 к МСК).

Обслуживают перелеты воздушные суда Airbus A320, рассчитанные на 138 мест эконом-класса и 12 - бизнес-класса.

Отмечается, что для аэропорта Нижнего Новгорода Uzbekistan Airways - новая авиакомпания. Открытие авиасообщения с Узбекистаном дает возможность пассажирам использовать это направление как возможность для развития деловых контактов и туристических связей.

Также этот маршрут может быть использован как транзитная точка в путешествиях в другие зарубежные страны, благодаря широкой географии полетов из Ташкента, а для гостей из Узбекистана – в российские города.

Напомним, с 26 марта аэропорт Нижнего Новгорода перешел на весенне-летнее расписание.

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Теги:
Авиаперевозки Авиасообщение
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