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Общество

Прокуратура проверила ход выполнения капремонта в ДДТ им. Чкалова в Нижнем Новгороде

05 апреля 2023 11:07  [114] Общество

Фото: Прокуратура Нижегородской области

Прокуратура проверила ход выполнения капремонта во Дворце детского творчества им. Чкалова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, 4 апреля сотрудники прокуратуры выехали на объект, где обсудили с представителями администрации Нижнего Новгорода и подрядчиками проблематику выполнения работ.

По итогам мероприятия были выработаны решения для повышения темпа работ, а также отмечена необходимость системного контроля за ходом реставрации.

Напомним, ремонтно-реставрационные работы основной части комплекса ОКН федерального значения "Крестьянский подземельный банк" на улице Пискунова, 39 проводятся в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области". Контракт на проведение работ был заключён в декабре 2020 года с ООО "АВК Групп". Стоимость контракта составила 135 млн рублей. Подрядчик должен был завершить работы до 20 декабря 2021 года, но в указанные сроки компания не уложилась.

В связи с неоднократным нарушением графика выполнения работ и неисполнением условий муниципального контракта заказчик работ - МКУ "ГлавУКС г.Нижнего Новгорода" - 12 апреля 2022 в одностороннем порядке расторг контракт, а затем направил исковое заявление в Арбитражный суд Нижегородской области о взыскании с ООО "АВК Групп" причинённого ущерба.

В марте 2023 года стало известно, что дополнительные 150 млн рублей направят на завершение капремонта ДК им.Чкалова Нижнего Новгорода. Средства выделят из регионального бюджета.

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Теги:
капремонт Прокуратура
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