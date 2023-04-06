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Общество

Тоннелепроходческий щит для строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде будет запущен летом

07 апреля 2023 10:48  [139] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Комиссия во главе с представителями Фонда развития территорий РФ посетила Нижний Новгород для проверки хода строительства новых станций метро, которое ведется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. ФРТ как оператор программы ведет мониторинг реализации проекта. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, почти все этапы подготовительного периода уже прошли госэкспертизу. Начало работы тоннелепроходческого щита ожидается летом.

Сейчас на двух стройплощадках метро залито 4 тысячи кубометров бетона, из которого делаются сваи ограждения стартовых котлованов. 

На улице Горького уже выполнено 124 буросекущих свай - половина от необходимого объема. Также здесь на 98% готово бетонирование форшахты. Ограждающие конструкции стартового котлована на этой стройплощадке практически готовы.

На площади Сенной проводятся буровые работы, укрепление грунта и устройство "пионерских траншей" - дороги вдоль будущей стены котлована, по которой будут курсировать самосвалы, вывозящие грунт. Для сохранения проектных сроков работы ведутся в две смены.

Ранее сообщалось, что стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова.

Также напомним, что специализированная организация изучит влияние строительства метро в Нижнем Новгороде на жилые дома.

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Теги:
Метро Строительство
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