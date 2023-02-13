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Общество

Стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова

20 марта 2023 11:24  [37] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Стройплощадка станции метро "Площадь Сенная" будет расширена до участка улицы Родионова. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, ограничения затронут участок начала улицы Родионова до улицы Донецкой. Здесь под землей будут обустроены оборотные тупики подвижного состава.

В настоящее время проект работ проходит госэкспертизу. После его одобрения метростроевцы определят сроки работ и внедрят новую схему движения на этом участке.

На время строительных работ на участке улицы Родионова от улицы Ковровской до улицы Донецкой будет сужена и переустроена дорога.

Напомним, с 17 марта для пешеходов из-за строительства метро закрыли участок улицы Сеченова.

Также ранее сообщалось, что работы по заливке свай и укреплению грунта стартовали на стройплощадке метро на площади Сенной.

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Теги:
Метро Строительство
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