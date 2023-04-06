Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 7-13 июля
"Красный" уровень готовности по кори введён в Нижегородской области
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
07 апреля 2023 16:38  [38] Сергей Колотов уходит с поста главы Советского района Нижнего Новгорода
07 апреля 2023 14:48  [115] Артем Кавинов: "Новый закон о целевом обучении позволит создать необходимые условия для будущих специалистов"
06 апреля 2023 15:50  [245] Депутаты "Единой России" отчитываются перед жителями о проделанной работе и реализации народной программы
06 апреля 2023 11:19  [311] Нижегородцы смогут в пятый раз принять участие в конкурсе "Лидеры России"
06 апреля 2023 10:16  [317] Нижегородская область разработала программу сотрудничества со странами ШОС
05 апреля 2023 09:59  [590] Конкурс на пост министра образования и науки стартовал в Нижегородской области
04 апреля 2023 19:26  [491] Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения о мерах финансовой поддержки промышленности
04 апреля 2023 15:19  [386] Нижегородцев пригласили к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени"
04 апреля 2023 13:17  [473] Сергей Миронов: Нижегородская область установила "золотой стандарт" мер поддержки семей участников СВО
04 апреля 2023 11:12  [381] Молодёжный форум "Единство России и Белоруссии" открылся в Нижнем Новгороде
Политика

Сергей Колотов уходит с поста главы Советского района Нижнего Новгорода

07 апреля 2023 16:38  [38] Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале заявил, что принял решение о смене главы Советского района.

Согласно информации, сегодня у Сергей Колотова последний рабочий день на этом посту.

Новый глава района будет объявлен в понедельник. Причины ухода Сергея Колотова не уточняются.

Ранее сообщалось, что Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Советский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Дзержинский Химик провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
06 апреля 2023 18:06Дзержинский "Химик" провёл тест-матч со сборной России U19 по регби
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph