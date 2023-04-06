Сергей Колотов уходит с поста главы Советского района Нижнего Новгорода Политика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале заявил, что принял решение о смене главы Советского района.

Согласно информации, сегодня у Сергей Колотова последний рабочий день на этом посту.

Новый глава района будет объявлен в понедельник. Причины ухода Сергея Колотова не уточняются.

Ранее сообщалось, что Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода.