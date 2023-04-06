Сергей Колотов уходит с поста главы Советского района Нижнего Новгорода

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале заявил, что принял решение о смене главы Советского района.
Согласно информации, сегодня у Сергей Колотова последний рабочий день на этом посту.
Новый глава района будет объявлен в понедельник. Причины ухода Сергея Колотова не уточняются.
Ранее сообщалось, что Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района Нижнего Новгорода.
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