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Общество

Расписание восьми частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде опубликуют 11 апреля

10 апреля 2023 10:08  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписание восьми частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде опубликуют 11 апреля.  Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Согласно информации, утвержденные расписания маршруток выйдут на портале АСИП.

Так, с завтрашнего дня можно будет ознакомиться с расписанием маршрутов Т-3, Т-31, Т-45, Т-59, Т-67, Т-76, Т-70, Т-81.

Сейчас на портале уже доступны графики работы маршрутов Т-29, Т-37, Т-44 и Т-83.

Напомним, до конца апреля будет опубликовано расписание всех частных автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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