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Культура и отдых

Запись нижегородской постановки "Пиковая дама" появится на портале "Культура.рф" 11 апреля

11 апреля 2023 17:14  [104] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Трансляция оперы "Пиковая дама", ставшей открытием 88-го театрального сезона в Театре оперы и балета им. Пушкина, состоится 11 апреля в 18:30 на портале "Культура.рф". Затем её можно будет посмотреть в любое удобное время.

Как рассказали в областном Минкультуры, заявка Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина прошла первый в этом году отбор на проведение прямой трансляции в рамках нацпроекта "Культура". В отборе участвовуют концерты, спектакли, лекции, экскурсии и другие мероприятия. Важным критерием для определения значимых культурных событий учитывалась просветительская, социальная и историческая значимость заявленного мероприятия.

По итогам всероссийского отбора были организованы онлайн-трансляции 34 мероприятий. Им будет обеспечен чистовой монтаж видеозаписи и её бессрочное размещение на портале "Культура.рф" и в социальных сетях.

Напомним, легендарная опера "Пиковая дама" в постановке художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина была перенесена из Большого театра в Нижний Новгород при поддержке московской постановочной группы. Декорации и костюмы из столицы доставили шесть фур.

Партию Германа исполнял лауреат национальной оперной премии "Онегин" Иван Гынгазов - один из лучших исполнителей этой партии во всём мире. Главные женские партии исполнили нижегородки Екатерина Ясинская (Лиза) и Наталия Ляскова (Графиня). В постановке также примали участие артисты Нижегородского театра оперы и балета и оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижёра театра Дмитрия Синьковского.

Согласно информации, для трансляции также были отобраны спектакль "Чайка" Сахалинского международного театрального центра им. Чехова, спектакль "Горе от ума" Калужского областного драмтеатра, балет "Медный всадник" Астраханского театра оперы и балета, лекция "Самое интересное о Ф.И. Шаляпине" Российского национального музея музыка, экскурсия "Ретровзгляд – в моде вышивка" Гороховецкого историко-архитектурного музея - и другие.

В рамках нацпроекта "Культура" Минкультуры РФ ежегодно обеспечивает проведение не менее 100 онлайн-трансляций наиболее значимых культурных мероприятий за счёт средств федерального бюджета. Для мероприятий, прошедших отбор, обеспечивается выезд съемочной группы, многокамерная съёмка мероприятия, а также техническая поддержка.

В прошлом году на портале Культура.РФ была размещена запись нижегородской оперной премьеры "Орфей и Эвридика" Кристофа Виллибальда Глюка. Постановка была представлена зрителям в концертном зале пакгаузов на Стрелке.

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Теги:
культура Спектакль Театры
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