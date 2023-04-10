Улицы Нижегородского и Канавинского районов Нижнего Новгорода перекроют на Пасху Общество

Схема транспортных ограничений

В Нижнем Новгороде 16 апреля в связи с празднованием Воскресения Христова в Нижегородском и Канавинском районах будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, с 00:01 до 17:30 будет приостановлено движение транспорта по улице Рождественской – на участке от площади Народного Единства до площади Благовещенской, а также по Зеленскому съезду и площади Минина и Пожарского. Также в это время будут перекрыты улица Стрелка с местными проездами и улица Октябрьская – на участке от Добролюбова до Алексеевской.

С 8.00 до 17.30 будет временно прекращено движение по площади Минина и Пожарского - на участке от Варварской до Зеленского съезда. Также убудт перекрыты улица Пожарского, Похвалинский съезд, Лыкова дамба, улица Широкая, Канавинский мост, улицы Советская, Керченская, Совнаркомовская, Самаркандская, Бетанкура и Волжская набережная.

В зоне ограничений будут запрещена стоянка транспортных средств, а припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.

Объезд зон перекрытия возможен по прилегающим улицам.

Напомним, в 15:00 от Архангельского собора в Нижегородском кремле начнётся Пасхальный крестный ход, который проследует по маршруту: Большая Покровская – Лыкова дамба – Зеленский съезд – площадь Народного единства – улица Рождественская – Канавинский мост – кафедральный собор Александра Невского.