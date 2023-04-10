Предприятие из Заволжья стало жертвой мошенников при покупке станков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Предприятие из Заволжья стало жертвой мошенников при покупке станков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 31 марта директор организации поручил закупить станки в городе Северск Томской области и доставить их в Заволжье.

Для организации доставки мужчина обратился в транспортную компанию, в которой ему сообщили, что для проезда в город необходим водитель с соответствующим пропуском, так как Северск является городом закрытого типа. Водитель был найден, загрузка станков должна были пройти 4-5 апреля.

4 апреля водитель сообщил транспортной компании, что в машину отгрузили один станок, а продавец для погрузки второго ожидает полной оплаты оборудования.

Диспетчер попросила отправить ей фото груза, однако водитель отказался это сделать, сославшись на отсутствие интернета.

Заказчик перевел полную оплату в размере 2,5 млн рублей, однако с 6 апреля водитель и продавец станков перестали отвечать на звонки предприятия и транспортной компании. Руководители заволжской организации поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что полиция задержала гендиректора кстовской компании за сбыт фальсифицированных трансформаторов.