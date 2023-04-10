Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде пройдет на площади 160 тысяч кв.м Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде пройдет на площади 160 тысяч кв.м, что на 35% больше показателей 2022 года. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в текущем году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в городе будет отремонтировано 20 участков дорог, а также путепровод на Московском шоссе и участок улицы Ванеева.

Также работы пройдут по проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!". Ещё 130 млн рублей выделено на ремонт тротуаров с обустройством велодорожной сети.

В Советском районе в первую очередь ямы устраняют на участках дорог с наиболее оживленным движением. Работы уже начались на улице Пушкина. Также ямочный ремонтах пройдет улицах Тверская, Невзоровых, Ижорская, площадь Лядова, Белинского, Киевская, Дунаева, Родниковая. По нацпоекту приведут в порядок дороги на улицах Козицкого, Богородского, Шишкова и Ванеева.

В Нижегородском районе ямы устраняют на улицах Родионова, Звездинка, Максима Горького и Гребном канале. На улице Родионова уже выполнено фрезерование на площади 1,2 тысячи кв. м и заасфальтировано 95 кв.м дорожного покрытия. Всего в рамках первого этапа будет отремонтировано 2,5 тысячи кв.м дорог.

В Автозаводском районе отремонтируют 3 тысячи кв.м асфальтового покрытия. Работы уже прошли на ул. Бурденко, Детской, Лесной, Минеева у дома № 35, Юлиуса Фучика, пр. Октября у дома № 17, Комсомольской у дома № 2 и других. На улице Челюскинцев проводится фрезеровка, после чего пройдет ремонт горячим асфальтом.

В Канавинском районе с начала года уже отремонтировали 2,9 тысячи кв.м покрытия на улицах Алеши Пешкова, Сивашской, Журова, Водопроводной, Приокской, Керченской, Кузбасской, Чкалова, Сергея Акимова, Комсомольском шоссе, Гордеевском виадуке, виадуке к/т Москва, Канавинском мосту. В план по ремонту включены улицы Чкалова, в районе домов №№ 1, 3, 5, 7, Коммунистическая, Советская, Октябрьской Революции. Даля, Обухова, Ухтомского, Гордеевский путепровод, Московское шоссе.

В Приокском районе за последнюю ночь было отфрезеровано более 2,5 тысяч кв.м дорожного полотна на улице Ларина. В месячник по благоустройству планируется заасфальтировать порядка 15 тысяч кв.м дорог.

В Ленинском районе в минувшие сутки старый асфальт снимали на бульваре Заречный, улицах Арктической и Архитектурной. Объем отфрезерованных участков составил 1,1 тысячи кв.м.

В Московском районе до конца недели ямочный ремонт пройдет на улицах Давыдова, Рябцева, Магистральная, Березовская.

В Сормовском районе запланированы работы на участках дорог на улицах 8 Марта, Достоевского, Кима, Старая канава, Баренца, Планировочной, Новые пески, Васенко, Марксистской, Исполкома, Базарной, Машинной, перекрестке ул. Большой Починковской и Бутырской. Всего будет отремонтировано около 10 тысяч кв.м дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что новую разметку начали наносить на дорогах Нижнего Новгорода.