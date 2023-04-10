Более 130 человек в Нижегородской области обратились к медикам с укусами клещей Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проводит еженедельный оперативный мониторинг в связи с начавшимся сезоном активностью клещей.

Так, на 13 апреля зарегистрированы уже 134 обращения в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 33 районах области, а также в 4 районах Нижнего Новгорода.

Наибольшее количество присасываний клещей произошло в Борском (16) и Выксунском (12) районах. В Нижнем Новгороде по количеству укусов лидирует Автозаводский район (10).

Чаще всего клещей нижегородцы "ловили" на территориях сёл и деревень - на них приходится 63% случаев, на садово-огородных участках - 16%, в лесу - 7%, на придомовых территориях - 2%. Ещё 12% случаев присасывания клещей приходятся на прочие места.

Согласно информации, лабораторно исследовано 43 клеща. Из них три клеща, пойманные в Приокском районе Нижнего Новгорода, в Дальнеконстантиновском и Воскресенском районах, оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Ещё один клещ в Воскресенском районе области оказался инфицирован анаплазмой. Ранее инфицированного вирусом клещевого энцефалита паразита выявили в Краснобаковском районе.

Напомним, что на текущий момент лабораторно подтверждено пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Все заболевшие были покусаны клещами ещё в октябре-ноябре 2022 года, при этом никто из них по поводу укусов в медучреждения не обращался.

По состоянию на 13 апреля прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 2500 человек, в том числе 119 детей.

Отметим, что в 2023 году первый случай присасывания клеща в Нижегородской области был зарегистрирован в Большеболдинском районе в середине марта.

Акарицидная обработка парков и скверов Нижнего Новгорода стартовала 11 апреля - и будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища.

Всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га. В настоящее время уже обработаны 86,5 га в Арзамасском районе - парки, скверы, кладбища; а также территория одного садика в Борском районе.