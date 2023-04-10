Фото:
Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в этом году охрану городских лесов от пожаров будут осуществлять четыре участковых лесничества. В Нижнем Новгороде будет проложено 313 километров минерализованных полос.
Также будет организован дистанционный мониторинг обнаружения лесных пожаров с помощью камер видеонаблюдения "Пожарный сторож", охватывающих всю территорию городских лесов.
Сегодня в Сормовском участковом лесничестве проходит устройство минерализованных полос, установка предупреждающих аншлагов, обновление шлагбаумов, ограничивающих въезд в лес, расчистка подъездных путей к пирсам для забора воды с водоемов. Также с начала апреля проводится патрулирование территории лесничества.
Всего в Сормовском лесничестве установлены 39 аншлагов, 22 шлагбаума, прокладываются и обновляются противопожарные минерализованные полосы протяженностью 152 км.
Ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега.
Также напомним, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+