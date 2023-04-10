Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в этом году охрану городских лесов от пожаров будут осуществлять четыре участковых лесничества. В Нижнем Новгороде будет проложено 313 километров минерализованных полос.

Также будет организован дистанционный мониторинг обнаружения лесных пожаров с помощью камер видеонаблюдения "Пожарный сторож", охватывающих всю территорию городских лесов.

Сегодня в Сормовском участковом лесничестве проходит устройство минерализованных полос, установка предупреждающих аншлагов, обновление шлагбаумов, ограничивающих въезд в лес, расчистка подъездных путей к пирсам для забора воды с водоемов. Также с начала апреля проводится патрулирование территории лесничества.

Всего в Сормовском лесничестве установлены 39 аншлагов, 22 шлагбаума, прокладываются и обновляются противопожарные минерализованные полосы протяженностью 152 км.

Ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега.

Также напомним, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.