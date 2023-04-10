Троллейбусы в Нижнем Новгороде заменят на электробусы
Парад Победы 9 мая пройдёт на пл. Минина и Пожарского
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 апреля 2023 17:32  [44] Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде
14 апреля 2023 17:23  [45] Около 40 километров трассы Р-177 "Поветлужье" отремонтируют в Нижегородской области в 2023-2024 годах
14 апреля 2023 17:11  [87] Шестой государственный ветеринарный кабинет открылся в Нижнем Новгороде
14 апреля 2023 16:53  [75] Нижегородцы могут принять участие в мероприятиях Общероссийских дней охраны окружающей среды
14 апреля 2023 16:11  [122] Мероприятия по проектированию работ по программе "Чистое небо" пройдут в Нижнем Новгороде в 2023 году
14 апреля 2023 16:02  [122] Нижегородские молодогвардейцы помогли по хозяйству ветеранам и одиноким пожилым людям
14 апреля 2023 15:49  [142] Ограничения любительского рыболовства введут на Горьковском водохранилище с 15 апреля
14 апреля 2023 15:30  [150] Тротуары в Нижнем Новгороде очищают с помощью моющего средства
14 апреля 2023 14:53  [146] Проект "Волонтеры 800" будет продолжен в Нижегородской области в 2023 году
14 апреля 2023 14:45  [149] Аналитический центр Нижнего Новгорода стал лучшим муниципальным центром управления в России
Общество

Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде

14 апреля 2023 17:32  [44] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Реализация противопожарных мероприятий началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в этом году охрану городских лесов от пожаров будут осуществлять четыре участковых лесничества. В Нижнем Новгороде будет проложено 313 километров минерализованных полос.

Также будет организован дистанционный мониторинг обнаружения лесных пожаров с помощью камер видеонаблюдения "Пожарный сторож", охватывающих всю территорию городских лесов.

Сегодня в Сормовском участковом лесничестве проходит устройство минерализованных полос, установка предупреждающих аншлагов, обновление шлагбаумов, ограничивающих въезд в лес, расчистка подъездных путей к пирсам для забора воды с водоемов. Также с начала апреля проводится патрулирование территории лесничества. 

Всего в Сормовском лесничестве установлены 39 аншлагов, 22 шлагбаума, прокладываются и обновляются противопожарные минерализованные полосы протяженностью 152 км. 

Ранее сообщалось, что более 80 пожаров сухой травы зафиксировано в Нижегородской области после схода снега.

Также напомним, что Нижегородская область признана готовой к пожароопасному сезону по итогам проверки Департамента лесного хозяйства по ПФО.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лесное хозяйство Пожароопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph