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Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, мероприятия во всех храмах Нижегородской области прошли с соблюдением правил пожарной безопасности.
На всех объектах дежурили сотрудники противопожарной службы.
Напомним, пасхальные богослужения прошли в 69 храмах Нижнего Новгорода.
16 апреля пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует через Большую Покровскую, Зеленский съезд, Канавинский мост - и до кафедрального собора Александра Невского. По окончании крестного хода все участники праздника смогут угоститься освещёнными Царь-пасхой и гигантским куличом.
Также празднование Пасхи пройдет на Нижегородской ярмарке 14-16 апреля.
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