Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятия во всех храмах Нижегородской области прошли с соблюдением правил пожарной безопасности.

На всех объектах дежурили сотрудники противопожарной службы.

Напомним, пасхальные богослужения прошли в 69 храмах Нижнего Новгорода.

16 апреля пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует через Большую Покровскую, Зеленский съезд, Канавинский мост - и до кафедрального собора Александра Невского. По окончании крестного хода все участники праздника смогут угоститься освещёнными Царь-пасхой и гигантским куличом.

Также празднование Пасхи пройдет на Нижегородской ярмарке 14-16 апреля.