Ограничения рыболовства на водоёмах Нижегородской области с 1 апреля
Всероссийский День молодёжи пройдёт в Нижнем Новгороде 24 июня
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Дорожные работы на трассе М-7 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2023 11:51  [72] Фонтаны в нижегородском парке "Швейцария" планируется запустить 1 мая
16 апреля 2023 11:20  [79] Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий
16 апреля 2023 10:08  [113] Нижегородцы могут пожертвовать свои книги и учебники для жителей Харцызска
16 апреля 2023 09:45  [105] Олег Лавричев: "Воскресение Христово объединяет нас, вселяя веру в добро и справедливость"
16 апреля 2023 09:30  [127] Юрий Шалабаев: "История Нижнего Новгорода на протяжении многих веков связана с православием"
16 апреля 2023 09:05  [130] Глеб Никитин: "Пасха соединила в себе народные традиции многих столетий"
15 апреля 2023 16:19  [242] Проект нижегородского планетария победил на конкурсе "Музей 4.0"
15 апреля 2023 16:09  [296] Занятия "Разговоры о важном" на тему "День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками" пройдут в российских школах
15 апреля 2023 14:50  [303] Литургия прошла в Спасском Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 14 апреля
15 апреля 2023 13:57  [293] Ливневую канализацию отремонтировали на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
Общество

Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий

16 апреля 2023 11:20  [79] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пасхальные богослужения в нижегородских храмах прошли без происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, мероприятия во всех храмах Нижегородской области прошли с соблюдением правил пожарной безопасности.

На всех объектах дежурили сотрудники противопожарной службы.

Напомним, пасхальные богослужения прошли в 69 храмах Нижнего Новгорода.

16 апреля пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует через Большую Покровскую, Зеленский съезд, Канавинский мост - и до кафедрального собора Александра Невского. По окончании крестного хода все участники праздника смогут угоститься освещёнными Царь-пасхой и гигантским куличом.

Также празднование Пасхи пройдет на Нижегородской ярмарке 14-16 апреля.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пасха
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
10 апреля 2023 13:20Кубок Нижегородской области по бодибилдингу
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph