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Культура и отдых

Празднование Пасхи пройдет на Нижегородской ярмарке 14-16 апреля

14 апреля 2023 11:58  [95] Культура и отдых

Фото: Нижегородская ярмарка

Празднование Пасхи пройдет на Нижегородской ярмарке 14-16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ярмарки.

Согласно информации, с пятницы по воскресенье будет проходить "Пасхальная ярмарка", на который нижегородцы смогут купить фермерские продукты, сладости, авторские пасхальные сувениры. Она будет работать с 11:00 до 20:00 на площади перед Главным ярмарочным домом

Кроме того, будут доступны мастер-классы по сухому валянию, изготовлению пасхальной корзинки, пасхального яйца в технике канзаши, а также написание картины в ковровой технике. С их расписанием можно ознакомиться на сайте Нижегородской ярмарки.

16 апреля на Ярмарочной площади и в беседке "Ярмарочная баба" пройдут пасхальные забавы с аниматорами: пасхальная горка, веселые эстафеты, игра в городки, загадки. 

Также гости смогут расписать большие деревянные писанки, прокатиться на карусели и паровозике. С 16:00 до 20:00 можно посетить посиделки у настоящей печи.

Ранее сообщалось, что пасхальная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде на площади Советской 14-15 апреля.

Напомним, пасхальные богослужения пройдут в 69 храмах Нижнего Новгорода.

16 апреля пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. Он начнётся в 15:00 у Архангельского собора Нижегородского кремля и проследует через Большую Покровскую, Зеленский съезд, Канавинский мост - и до кафедрального собора Александра Невского. По окончании крестного хода все участники праздника смогут угоститься освещёнными Царь-пасхой и гигантским куличом.

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Теги:
Пасха Ярмарка
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