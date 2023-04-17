Лесовосстановление на площади 14,6 тыс. га пройдет в Нижегородской области в 2023 году

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Восстановление лесов на площади в 14,6 тыс. га запланировано в Нижегородской области на 2023 год.
По словам министра лесного хозяйства региона Романа Воробьева, лесные культуры на площади 72 га уже заложены к настоящему времени.
Глава Минлесхоза региона также добавил, что агротехнический уход за лесными культурами будет проводиться на площади более 24 тысяч гектаров.
Лесовосстановление в Нижегородской области происходит при помощи саженцев хвойных пород деревьев - сосны и ели. Растения выращивают в питомнике "Семеновский спецсемлесхоз", который является подведомственным учреждением нижегородского Минлесхоза.
Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года.
Ранее сообщалось, что около 4 млн га составляет площадь лесов в Нижегородской области.
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