Лесовосстановление на площади 14,6 тыс. га пройдет в Нижегородской области в 2023 году Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Восстановление лесов на площади в 14,6 тыс. га запланировано в Нижегородской области на 2023 год.

По словам министра лесного хозяйства региона Романа Воробьева, лесные культуры на площади 72 га уже заложены к настоящему времени.

Глава Минлесхоза региона также добавил, что агротехнический уход за лесными культурами будет проводиться на площади более 24 тысяч гектаров.

Лесовосстановление в Нижегородской области происходит при помощи саженцев хвойных пород деревьев - сосны и ели. Растения выращивают в питомнике "Семеновский спецсемлесхоз", который является подведомственным учреждением нижегородского Минлесхоза.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента России Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Ранее сообщалось, что около 4 млн га составляет площадь лесов в Нижегородской области.