Умей пользоваться моментом

Появился интернет-портал, который приносит пользу в финансовых вопросах

Мало кто сегодня пользуется кошельком с наличными. Зарплату, пенсию, или стипендию большинство из нас получает на карту. Мобильные приложения позволяют отслеживать все приходные операции, контролировать расходы. Многие этими функциями и ограничиваются, а ведь интернет-банкинг дает еще широкие возможности для заработка. Ведь никто не мешает, хоть на несколько дней открыть вклад и получить проценты. Или можно прикупить несколько граммов драгоценных металлов на обезличенный счет, когда будут выгодными котировками. Всё это не требует много денег. Да, доход будет небольшим, но, как говорится, копейка рубль бережет.

Почему мы не пользуемся открывающимися возможностями? Возможно, виноваты леность, неверие в собственные силы. Но главное – банальное незнание. Мы не знаем, куда вкладывать деньги, как выбрать депозит, не понимаем, как устроен беспроцентный период по кредитной карте. Доступно ответить на все эти вопросы может новый портал Финансим. С его помощью действительно можно экономить и зарабатывать.

На первый взгляд – это просто агрегатор предложений от разных банков и МФО. Но есть важный нюанс. Зайдя по адресу finansim.ru, вы получаете доступ к сервису онлайн-подбора вкладов, кредитов, карт, займов. Можно указать самые разные параметры – и получить тот результат, который наиболее соответствует вашим потребностям.

Как найти лучший вклад

Возьмем для примера раздел "Вклады". Он может пригодиться вам и для крупных сбережений, и для относительно мелких сумм, которые без дела лежат на текущем счете.

Вы задаете на портале интересующие вас параметры вклада:

сумма,

срок,

желаемая ставка,

возможность пополнения,

возможность снятия денег,

способ и периодичность начисления процентов.

Есть и другие фильтры. Чем больше вы укажете – тем точнее будет выборка. Сайт осуществляет моментальный поиск по предложениям практически во всех, даже самых маленьких и региональных банках России.

Вы получите не просто выборку с сухой информацией, но и дополнительную аналитику от авторов портала Finansim.ru. Вы сможете прочитать про различные нюансы, узнаете все нюансы. Эти статьи написаны не сложным языком финансистов, а по-человечески: с советами, с примерами из жизни, иногда с юмором. Никто не будет навязывать вам рекламу. Если финансовый продукт заинтересует – вы сможете перейти на сайт конкретной организации и уже там заняться оформлением.

Относительно новый банковский продукт – накопительный счет. Эксперты портала внимательно изучили предложения в разных банках и дают точные рекомендации по каждому. Главное – обратите внимание на способ начисления процентов. Какие-то банки для этого берут минимальный остаток за месяц, а какие-то ежедневный остаток. Второй вариант, конечно, выгоднее.

На портале можно сделать географическую привязку. Вы увидите предложения и статьи, подобранные специально для Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга. Со временем география будет расширяться.

Кредит с плохой КИ

А при подборе кредита в соответствующем разделе на сайте можно указать различные деликатные нюансы: например, что вы не можете подтвердить свой официальный доход, или вы имеете плохую кредитную историю.

Портал подберет предложения, которые действительно вам могут быть доступны, а также расскажет, как действовать в сложной ситуации. Например, есть несколько способов улучшить свою кредитную историю:

некоторые банки предлагают улучшить КИ за деньги – соответствующие предложения можно найти на портале,

более простой и дешевый способ – оформить кредитную карту. По началу лимит, скорее всего, вам установят небольшой. Но если вы будете часто пользоваться картой, вовремя погашать задолженность, совершать много покупок – то банк увеличит лимит, а главное – начнет исправляться ваша кредитная история.

Если банки пока не идут вам навстречу, попробуйте получить небольшой займ в МФО. В первый раз он даже будет беспроцентным. Главное – вовремя отдать деньги, и это тоже благоприятно отразится на кредитной истории.

Портал Finansim дает множество полезных советов: без назидания и менторского тона. Попробуйте сами.

Реклама. ИП Дьяков Владимир Владимирович. finansim.ru

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