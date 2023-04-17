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Массовые мероприятия предстоящим летом запланированы в малых городах Нижегородской области

22 апреля 2023 10:56  [110] Культура и отдых
Фото: АНО “Центр 800”

Фото: АНО “Центр 800”

Массовые мероприятия в рамках событийной летней программы 2023 года запланированы в малых городах Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Олег Беркович.

Он напомнил, что большая часть мероприятий организована под эгидой "Молодежной столицы России", причем они станут интересны как для жителей региона, так и для туристов.

"При этом мы фокусируемся не только на Нижнем Новгороде, но и на малых городах, таких как Городец, Тонкино, Васильсурск, Семёнов. Многие мероприятия стали уже традиционными, однако в этом году Нижний — Молодёжная столица России, и этот статус добавляет в календарь несколько крупных мероприятий для молодых людей: и развлекательных, и образовательных", - сказал замглавы региона.

Ранее сообщалось что заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал про мероприятия, которые пройдут в течение лета в Нижнем Новгороде. Напомним также, что фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде стартует 3 июня.

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Теги:
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