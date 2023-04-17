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Общество

Глеб Никитин посадил молодые деревья в парке имени Пушкина

22 апреля 2023 15:32  [102] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие во Всероссийском субботнике, который проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Вместе с "Волонтерами Победы" Глеб Никитин убрал от мусора пляжную зону рядом с Борским мостом в Канавинском районе Нижнего Новгорода, а также приветствовал участников на центральной площадке всероссийского субботника в Нижнем Новгороде - в парке им. Пушкина.

В парке Пушкина, помимо традиционной весенней уборки, в этом году прошел экологический фестиваль: участники субботника вместе с детьми могли поиграть в эко-боулинг из пластиковых бутылок, задать вопросы о вторичной переработке бытовых отходов, раскрасить эко-сумку и сделать подставку под сотовый телефон из старых пластиковых крышек. Также там состоялся телемост с Борским районом, где неравнодушные жители и волонтеры сегодня вышли на уборку на Моховые горы - пространство, благоустроенного по проекту ФКГС.

"Искренне верю, что если человек участвовал в такой акции, он, во-первых задумается сам, бросить ли на территории мусор, а во-вторых, будет делать замечания другим. Парк Пушкина – пространство, которое было приведено в порядок по проекту "Формирование комфортной городской среды", напомню, этот проект инициировал Президент страны Владимир Путин, рядом Дом народного единства – наш центр гражданских инициатив. Мне кажется очень символичным, что центром общегородского субботника в Нижнем Новгороде стало такое место", - сказал Глеб Никитин.

В парке Пушкина глава региона вместе с депутатом Государственной Думы РФ Романом Любарским, главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым и "Волонтерами Победы" покрасили элементы скейт-площадки и посадили деревья – 20 молодых дубов. Участниками экологического субботника в парке стали больше 500 человек.

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Теги:
Глеб Никитин Парки Субботник
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