VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей

Умная VK Капсула Нео с Марусей – это уникальная колонка, которая станет настоящим подарком каждому человеку. Она миниатюрная и с легкостью может стать центром системы управления, которая называется «Умный дом». Если раньше была Алиса, то теперь голосового помощника зовут Маруся.

Подобную колонку можно подарить ребенку, и она станет его настоящим другом и помощником. Колонка развлекает пользователей и помогает решить повседневные задачи. Вместе с колонкой в комплекте идет подписка VK Музыка и Wink. Подарок дает возможность оценить все преимущества устройства.

Разработчики не только напичкали колонку полезными функциями, но и создали изделие с ярким дизайном. Колонка украшена яркими стикерами. Они совершенно бесплатные и покупать отдельно украшения не придется. И если купить такую колонку, то она станет частью любого интерьера.

Отдельного внимания заслуживают небольшие размеры. Ее можно поставить в любой комнате и не переживать, что она будет мешать или закроет что-то важное.

Дисплей расположился сбоку и его практически незаметно. Он подстраивается под освещение в комнате. Глазки Маруси сменяются временем, и пользователь может отказаться от часов, потому что Маруся всегда покажет точное время, расскажет о погоде и даже может спеть песню, если это необходимо.

Капсула управляется голосом. Для того, чтобы Маруся всегда была на связи и понимала, что ей говорят, разработчики оснастили ее несколькими микрофонами. Она улавливает звук даже в том случае, если пользователь находится в другой комнате.

Маруся говорит громко и добиться такого результата удается благодаря динамику. Его мощность равна 5 Вт. Звук равномерно распределяется по помещению, и все услышат то, что хочет рассказать всем капсула.

Помимо голоса Марусей можно управлять и кнопками управления, которая разместились сверху. К примеру, таки образом можно отключить микрофон, а также отрегулировать громкость. Если хочется послушать музыку, то можно воспроизвести плей-лист, который состоит из любимых песен.

Производители считают, что колонка была создана для того, чтобы управлять Умным домом. Но для многих она стала отличным способом развлечения. Все дело в том, что Маруся с легкостью включит музыку, подберет фильм, расскажет последние новости и даже сообщит о загруженности на дорогах. Многим она помогает распланировать свой день.

У конкурентов Маруси нет такого навыка, как общаться в социальной сети ВКонтакте. Голосовой помощник умеет писать сообщения, поможет проверить почту.

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