Сотрудники "Автобана" приняли участии в семинаре по М-12 Общество

Фото: “Автобан”

Сотрудники компании "Автобан" приняли участие в семинаре, посвященном оптимизации работы на 6-м этапе трассы М-12 "Москва - Казань". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, одной из тем учебного занятия стали основные причины, ведущие к браку в процессе выпуска и укладки асфальтобетонных смесей. В мероприятии приняли участие представители СУ №926, СУ 925, СУ №967 и СУ №920.

Кроме того, в ходе семинара также обсудили вопрос оптимизация и процесса проверки исполнительной геодезической документации на 6-м этапе трассы М-12.

Ранее сообщалось, что делегация "Автобана" проинспектировала ход работ на 5 этапе трассы М-12. Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса запустят уже в сентябре 2023 года.