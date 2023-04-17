День Нижегородской области пройдёт в эфире ОТР 26 апреля Общество

День Нижегородской области пройдёт 26 апреля на Общественном телевидении России (телеканал ОТР). Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Как отмечают авторы спецпроекта, Нижегородская область - один из крупнейших регионов России, в прошлом - главный торговый центр Руси, а в настоящем - центр промышленности и технологий, земля Серафима Саровского, родина хохломы, отчизна Максима Горького и Валерия Чкалова.

Кроме того, именно в Нижегородской области когда-то создали ядерный щит России, а сейчас производят автомобили, автобусы, суда; культивируют отечественные семена, выпекают пряники по старинным рецептам и сохраняют древнюю историю края.

Обо всём этом в течение дня в эфире телеканала ОТР подробно расскажут в сюжетах и интервью, посвящённых нашему региону.