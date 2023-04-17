Объем жилищного строительства в Нижегородской области за январь-март составил почти 677 тыс. кв. метров Экономика

В Нижегородской области за январь-март 2023 года было введено в эксплуатацию 676,8 тыс. кв. метров жилья.

Как сообщили в Нижегородстате, это на 30,6% больше аналогичного периода прошлого года.

Жители региона за первые три месяца текущего года с помощью собственных и привлеченных средств построили 2563 дома, что на 22% больше, чем за такой же период 2022 года.

Почти 64% ИЖС введено в сельской местности - 286,5 тыс. кв.м.

Кроме того, почти на 81% вырос объем введенного жилья на территории Нижнего Новгорода - 260 тыс.кв.м.

Ранее сообщалось, что программа расселения ветхого жилья будет продлена. Расселение 192 аварийных домов ведется в Нижнем Новгороде в 2023 году.