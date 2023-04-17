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Общество

Нейросеть "Сколтеха" будет регулировать транспортные потоки в Нижнем Новгороде

25 апреля 2023 14:20  [65] Общество
Нейросеть Сколтеха будет регулировать транспортные потоки в Нижнем Новгороде

Нейросеть Сколтеха будет регулировать транспортные потоки в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории Нижнего Новгорода будут расширены функционал системы "Безопасный город" и инфраструктура Интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Соответствующее соглашение подписали Центр развития транспортных систем Нижегородской области и Сколковский институт науки и технологий.

Так, разработанная в Центре прикладного искусственного интеллекта Сколтеха нейросеть будет анализировать транспортные потоки и составлять рекомендации по работе светофоров. Данный проект не требует установки дополнительных камер и будет реализован с помощью уже действующих в рамках "Безопасного города".

Как добавили в пресс-службе регионального правительства, данная разработка также позволит фиксировать нарушения ПДД и автоматически составлять протоколы об административных правонарушениях.

Стоит отметить, что Нижегородская область станет первым регионом России, где будет реализован такой данный проект.

Центр прикладного искусственного интеллекта Сколтеха был создан в 2021 году на средства гранта, выделенного на поддержку исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Всего в стране действует 6 подобных исследовательских центров.

Как подчеркнул глава ЦРТС Артём Бафанов, подписанное соглашение является важным шагом для развития интеллектуальной транспортной системы Нижнего Новгорода. "Цели, которые мы преследуем, - решение многих практических задач в сфере безопасности и организации дорожного движения. С помощью новых решений Сколтеха планируется расширить возможности мониторинга загрузки улично-дорожной сети, а также повысить удобство использования общественного транспорта", – сказал он.

В правительстве уточнили, что документ будет действовать до 31 декабря 2024 года с возможностью продления.

Внедрение расширенной инфраструктуры интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде запланировано на лето 2023 года.

Напомним, создание интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Новгороде стартовало в 2021 году. В начале 2023 года началось тестирование ИТС на самых оживлённых перекрестках: улиц Горького, Белинского, Родионова, Советской, проспекта Гагарина и Похвалинского съезда. Там были модернизированы 28 светофорных объектов, установлены 63 видеокамеры, которые выявляют ДТП и инциденты. Также 96 транспортных детекторов автоматически собирают информацию о дорожной обстановке для оперативного управления дорожным движением и настройки приоритетного проезда для общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Нижний Новгород вошел в топ-3 федерального рейтинга "IQ городов" среди городов-миллионников.

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Теги:
Технологии Транспорт ЦРТС
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