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Общество

Нижегородский Дом народного единства передал автомобиль со спецоборудованием в зону СВО

28 апреля 2023 10:02  [36] Общество
Фото: Дом народного единства

Фото: Дом народного единства

Нижегородский Дом народного единства организовал поставку автомобиля со специальным оборудованием в зону специальной военной операции.

Как сообщили в Доме народного единства, с соответствующим запросом обратился военнослужащий, прибывший в регион в отпуск из зоны СВО.

Военнослужащий рассказал, что для выполнения боевых задач очень важно и необходимо иметь сложное оборудование, поскольку оно нередко выходит из строя. От своих коллег-военных он таже передал благодарность нижегородскому Дому народного единства за оказанную помощь и поддержку.

Как рассказал директор департамента региональной безопасности Нижегородской области Анатолий Поправко, совместно с Домом народного единства в рекордно короткие сроки удалось найти автомобиль для работы в зоне СВО.

Машину со сложными техническими устройствами: квадрокоптерами, тепловизорами, радиостанциями, планшетами - командиру подразделения передали на площадке у Дома народного единства.  

Напомним, что для оказания поддержки нижегородским участникам спецоперации и их семьям по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в октябре 2022 года создан Координационный центр на базе Дома народного единства. Вопросы помощи воинским частям – на строгом контроле межведомственной рабочей группы.

Ранее сообщалось, что нижегородцы поддерживают военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Автозаводские активисты ранее передали УАЗ для участников СВО.

 

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Теги:
Военные СВО
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