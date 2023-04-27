Праздник в честь открытия обновлённого сквера им. Свердлова состоится 1 мая Культура и отдых

Фото: Центр 800

В Нижнем Новгороде 1 мая состоится праздничное открытие второй очереди благоустройства сквера им. Свердлова. На площадке будут организованы диджей-сеты, мастер-классы и другие развлечения. Об этом сообщила пресс-служба АНО "Центр 800".

Праздничная программа пройдёт с 13:00 до 22:00 на всей территории сквера. Для гостей там будут организованы бадминтон и настольный теннис, занятия йогой, маркет, различные мастер-классы - от создания коллажей до стрижки и укладки от стилистов.

Диджей сеты пройдут по расписанию:

- 13:00-14:00 - Suhanov,

- 14:00-16:00 - DJ Vaneela,

- 16:00-18:00 - Rimma Fogel,

- 18:00-20:00 - Володя Борисов (г. Пенза),

- 20:00-22:00 - резиденты бара "Стрелка" Дима Кармановский и Даша Яструбицкая.

Кроме того, развлекательная программа будет организована 30 апреля на ранее обновленной части сквера им. Свердлова, а 6-9 мая – на новой части пространства.

Мероприятия пройдут с 13:00 до 22:00, вход свободный.

В программе возможны изменения, информация об этом будет размещена в сообществах "Нижний 800" в соцсетях.

Согласно информации, вторая очередь благоустройства сквера Свердлова стала логическим продолжением уже существующего пространства. Вместо заросшего пустыря появились новые деревья и газоны, на которых можно устраивать летние пикники. В сквере также обустроены игровая зона, уличные тренажёры, шахматный стол и велопарковка.

Напомним также, что 1 мая стартует парковый сезон в Нижнем Новгороде. Открытие сезона намечено на площадках парков "Швейцария", "Светлоярский", Станкозавод, а также в Автозаводском парке. В этот день там будут работать игровые зоны, пройдут различные мастер-классы и выступления музыкальных коллективов. Так, в "Швейцарии" в 20:00 выступит группа "НА-НА".