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Общество

Ведущие специалисты в области педагогической психологии проведут встречи с нижегородскими учителями в "Школе 800"

02 мая 2023 10:24  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ведущие специалисты в области педагогической психологии проведут встречи с нижегородскими учителями в "Школе 800". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, с 16 по 26 мая в рамках цикла мероприятий под названием "Нам надо поговорить" пройдут четыре тематические встречи.

Так, нижегородские педагоги смогут встретиться с руководителем центра социально-психологической реабилитации "Наша жизнь" Александром Колмановским, директором центра психологического сопровождения образования "Точка пси" Мариной Битяновой и главным редактором журнала "Школьный психолог" Мариной Чибисовой.

Специалисты расскажут о методиках успешного общения с современными детьми и выстраивании отношении с родителями.

Кроме того, руководитель службы социально-психологического сопровождения "Школы 800" Наталья Хомова расскажет о том, по каким критериям можно вовремя отследить, что психологическое благополучие участников образовательного процесса находится под угрозой, и как исправить подобную ситуацию.

Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан отметил, что цикл встреч с психологами на базе учреждения будет проходить каждый год.

Участие во встречах бесплатное, по предварительной регистрации

Ранее сообщалось, что проект "Ректор в школе" запустили в нижегородской "Школе 800".

Также напомним, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью. Потенциальными партнерами могут стать большие образовательные учреждения из Армении, Китая и Республики Сербской.

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Теги:
Образование Школа 800
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