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Ведущие специалисты в области педагогической психологии проведут встречи с нижегородскими учителями в "Школе 800". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, с 16 по 26 мая в рамках цикла мероприятий под названием "Нам надо поговорить" пройдут четыре тематические встречи.
Так, нижегородские педагоги смогут встретиться с руководителем центра социально-психологической реабилитации "Наша жизнь" Александром Колмановским, директором центра психологического сопровождения образования "Точка пси" Мариной Битяновой и главным редактором журнала "Школьный психолог" Мариной Чибисовой.
Специалисты расскажут о методиках успешного общения с современными детьми и выстраивании отношении с родителями.
Кроме того, руководитель службы социально-психологического сопровождения "Школы 800" Наталья Хомова расскажет о том, по каким критериям можно вовремя отследить, что психологическое благополучие участников образовательного процесса находится под угрозой, и как исправить подобную ситуацию.
Директор АНОО "Школа 800" Марк Сартан отметил, что цикл встреч с психологами на базе учреждения будет проходить каждый год.
Участие во встречах бесплатное, по предварительной регистрации.
Ранее сообщалось, что проект "Ректор в школе" запустили в нижегородской "Школе 800".
Также напомним, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью. Потенциальными партнерами могут стать большие образовательные учреждения из Армении, Китая и Республики Сербской.
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