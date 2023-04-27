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Общество

Всероссийский слет студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" прошел в Нижегородской области

02 мая 2023 16:04  [94] Общество

Фото: НЦФМ

Всероссийский слет студенческих физико-математических научных обществ "Физмат" прошел в Нижегородской области с 28 по 29 апреля. Мероприятие было организовано Национальным центром физики и математики в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Согласно информации, в слете приняли участие более 100 представителей физико-математических и инженерных студенческих научных обществ (СНО) и советов молодых учёных (СМУ) из 13 регионов России, а также молодые ученые, представители органов власти, крупных научных организаций и высокотехнологичных компаний.

В рамках деловой программы участники обсудили роль СНО в решении задач научно-технологического развития страны, создание поддерживающей "научной экосистемы" для формирования нового поколения научных кадров, поддержку системы трансфера технологий и коммерциализации инновационных продуктов, современные форматы популяризация науки, а также представили лучшие практики работы СНО и студенческие проекты.

Также на проектной сессии направлениям "Наука", "Трансфер технологий" и "Популяризация науки" студенты разработали различные научные проекты. Лучшие из них будут доработаны и предложены к участию в заключительном мероприятии этого года в рамках Десятилетия науки и технологий – III Конгрессе молодых учёных.

В ходе второго дня слета участники посетили площадку кампуса Национального центра физики и математики в Сарове, познакомились с научной программой центра и первыми полученными результатами её реализации.

Записи выступлений, прошедших в рамках слета, можно посмотреть в сообществе НЦФМ в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что аудитория имени физика-теоретика Валерия Рубакова открылась в саровском филиале МГУ.

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Теги:
Наука
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