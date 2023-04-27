Более 50 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали за благоустройство территорий в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 50 тысяч жителей Нижнего Новгорода уже проголосовали за благоустройство общественных пространств по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, голосование стартовало 15 апреля на сайте: https://golosza.ru/. Оно продлится до 31 мая.

По словам Юрия Шалабаева, в лидерах по количеству голосов находятся Московский, Автозаводский и Сормовский районы.

Ранее сообщалось, что почти 100 общественных пространств благоустроено в Нижнем Новгороде по программе ФКГС за три года.

Также напомним, что Юрий Шалабаев вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным проголосовали за благоустройство объекта по программе ФКГС на 2024 год в ходе Всероссийского субботника.