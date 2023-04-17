Почти 100 общественных пространств благоустроено в Нижнем Новгороде по программе ФКГС за три года

Фото: администрация Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде по программе ФКГС за последние три года благоустроили 96 общественных пространств. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев, выступая с отчетом перед депутатами Гордумы 26 апреля.
По словам мэра, также за минувшие три года в городе были отремонтированы более 300 дворовых территорий.
В 2022 году на содержание новых территорий города было направлено порядка 1 млрд рублей. Их них около 600 млн рублей выделено на содержание объектов озеленения.
Также глава города отметил, что площадь цветников в районах увеличена в несколько раз - с 2,8 тыс. до 37 тыс. кв. метров. В минувшем году на территории нижнего новгорода дополнительно высадили почти полторы тысячи деревьев и более 21 тыс. кустарников.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга.
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