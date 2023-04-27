Более 100 бывших работников металлургических предприятий Донбасса трудоустроились на нижегородские заводы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 бывших работников металлургических предприятий Донбасса трудоустроились на нижегородские заводы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Хороший пример, когда квалифицированные кадры не остаются без работы", - отметил спикер областного парламента.

Так, Выксунский металлургический завод и "Русполимет" предоставили новым работникам и их семьям корпоративное жилье и соцпакет, а дети были устроены в детские сады и школы.

Также все желающие могут пройти профессиональную переподготовку.

Евгений Люлин порекомендовал нижегородским предприятиям перенять эту практику.

"Профессионалы не должны оставаться без работы. И наши предприятия в таком случае получают квалифицированных специалистов. От этого выигрывают все участники процесса", - написал председатель Заксобрания.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч переселенцев с Донбасса находятся в Нижегородской области.

Также напомним, что почти 900 детей с Донбасса обучаются в нижегородских детсадах и школах.