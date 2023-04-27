Строительная готовность ЖК "Гелиос" в Нижнем Новгороде составляет 45% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительная готовность ЖК "Гелиос" в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода составляет 45%. Об этом сообщили в АО "Специализированный застройщик Нижегородской области "Дирекция по строительству".

Согласно информации, на данный момент завершены монолитные работы в первой секции.

Внутри здания сейчас ведутся электромонтажные работы, устройство общеобменной вентиляции, сантехнические работы, кирпичная кладка перегородок и стен.

Также проходят монолитные работы стилобатной части, а также вертикальных и горизонтальных конструкций 22 этажа. Производится остекление окон и лоджий, начаты работы по монтажу лесов фасада.

Кроме того, строители устраивают вертикальные монолитные конструкции и перекрытия, внутренние стены и кирпичные перегородки.

В работах задействовано более 100 человек рабочего состава и шесть единиц техники. Еженедельно число рабочих увеличивается.

Напомним, что ООО "Вертикаль" - бывший застройщик нижегородского ЖК "Солнечный", в который входит высотка "Гелиос", был признан банкротом в декабре 2020 года.

Компания прекратила строительство ЖК "Солнечный" в апреле 2020 года. В августе того же года правительство Нижегородской области приняло решение о включении домов жилого комплекса в реестр проблемных объектов. Уже в 2021 года в отношении ООО "Вертикаль" было возбуждено уголовное дело.

Три недостроя компании - два в ЖК "Солнечный" и жилой дом "Гелиос" - объединили 347 дольщиков. Сроки строительства этих домов истекли в 2020 году, а сроки аренды застройщиком земельного участка – ещё в 2016-м.

Ранее сообщалось, что строители завершили монолитные работы на 8, 9 и 10 этажах нижегородского ЖК "Приокский".