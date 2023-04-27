Политолог высоко оценил шансы Глеба Никитина переизбраться на пост губернатора Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 мая провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой рассказал об экономике региона и реализуемых проектах.

В ходе встречи глава региона заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал это заявление и рассказал о перспективе работы Глеба Никитина в Нижегородской области.

По его мнению, Владимир Путин выразил однозначную поддержку Глебу Никитину в плане его готовности избираться на новый срок.

"Тем более что у Нижегородской области очень хорошие показатели развития. Валовый региональный продукт вырос в 1,5 раза за пять лет. Серьезным образом поднялась производительность труда. Рост по сельскому хозяйству составил 13 %. В этой сфере регион вообще бьет рекорды советских времен. Большой объем ввода жилья. По инвестициям Нижегородская область показала грандиозный рост за пять лет – скачок с 65-го на 5-е место в рейтинге АСИ. Это очень достойный показатель", - сказал Павел Данилин.

Также эксперт отметил реализацию в регионе большого объема инфраструктурных проектов, среди которых модернизация электротранспорта, строительство IT-кампуса, ремонт дорог, восстановление ОКН и другое. Отмечаются и успехи в области промышленности.

"Несмотря на проблемы в 2022 году, удалось решить практически все вопросы, сохранить рабочие места. В прошлом году под угрозой находились 23 тысячи сотрудников предприятий, сейчас в режиме неполного времени работают только три тысячи человек. Это говорит о том, что губернатор держит руку на пульсе и оперативно решает вопросы, связанные с проблемами в промышленности и ОПК, в том числе в контексте подготовки новых кадров", - подчеркнул Павел Данилин.

Кроме того, Нижегородская область поддерживает ряд новых территорий и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Глеб Никитин лично контролирует оказание помощи семьям военных.

"Я думаю, вероятность того, что Глеб Никитин останется в должности губернатора, равна практически 99 %. И для Нижегородской области это будет очень хорошо. Регион радикально обновился за последние годы. Это замечает каждый человек, который видел область лет 10 назад и сегодня", - заключил Павел Данилин.