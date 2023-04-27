"Хор Турецкого" выступит на площади Минина и Пожарского в День Победы
Запрет рыбалки на Горьковском водохранилище с 15 апреля по 15 июня
Ярмарка "Секреты мастеров" на Нижне-Волжской набережной
ЦИПР Tech Week пройдёт в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
04 мая 2023 11:13  [73] Политолог высоко оценил шансы Глеба Никитина переизбраться на пост губернатора Нижегородской области
04 мая 2023 10:25  [103] Евгений Люлин: "Благодаря принятой по инициативе губернатора стратегии наш регион развивается системно"
04 мая 2023 09:35  [144] Дарья Кислицына: Системность, о которой сказал президент, точно характеризует управленческую модель Нижегородской области
03 мая 2023 19:24  [342] Политконсультант Роман Пермяков: "Не каждый губернатор удостаивается таких эпитетов от президента"
03 мая 2023 16:49  [439] Глеб Никитин рассказал Владимиру Путину о развитии Нижегородской области
03 мая 2023 14:36  [479] Глеб Никитин заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области
03 мая 2023 13:21  [435] Владимир Путин сегодня проведет встречу с Глебом Никитиным
28 апреля 2023 19:18  [1256] Эксперт-мониторинг событий с 21 по 28 апреля 2023 года от АНО "Минин-центр"
28 апреля 2023 11:10  [695] Евгений Люлин принял участие в заседании по актуальным проблемам сферы АПК в Санкт-Петербурге
28 апреля 2023 10:15  [580] Владислав Атмахов провёл парламентский час в Волжском университете водного транспорта
Политика

Политолог высоко оценил шансы Глеба Никитина переизбраться на пост губернатора Нижегородской области

04 мая 2023 11:13  [73] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 3 мая провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой рассказал об экономике региона и реализуемых проектах.

В ходе встречи глава региона заявил о желании продолжить работу в Нижегородской области.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал это заявление и рассказал о перспективе работы Глеба Никитина в Нижегородской области.

По его мнению, Владимир Путин выразил однозначную поддержку Глебу Никитину в плане его готовности избираться на новый срок.

"Тем более что у Нижегородской области очень хорошие показатели развития. Валовый региональный продукт вырос в 1,5 раза за пять лет. Серьезным образом поднялась производительность труда. Рост по сельскому хозяйству составил 13 %. В этой сфере регион вообще бьет рекорды советских времен. Большой объем ввода жилья. По инвестициям Нижегородская область показала грандиозный рост за пять лет – скачок с 65-го на 5-е место в рейтинге АСИ. Это очень достойный показатель", - сказал Павел Данилин.

Также эксперт отметил реализацию в регионе большого объема инфраструктурных проектов, среди которых модернизация электротранспорта, строительство IT-кампуса, ремонт дорог, восстановление ОКН и другое. Отмечаются и успехи в области промышленности.

"Несмотря на проблемы в 2022 году, удалось решить практически все вопросы, сохранить рабочие места. В прошлом году под угрозой находились 23 тысячи сотрудников предприятий, сейчас в режиме неполного времени работают только три тысячи человек. Это говорит о том, что губернатор держит руку на пульсе и оперативно решает вопросы, связанные с проблемами в промышленности и ОПК, в том числе в контексте подготовки новых кадров", - подчеркнул Павел Данилин.

Кроме того, Нижегородская область поддерживает ряд новых территорий и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Глеб Никитин лично контролирует оказание помощи семьям военных.

"Я думаю, вероятность того, что Глеб Никитин останется в должности губернатора, равна практически 99 %. И для Нижегородской области это будет очень хорошо. Регион радикально обновился за последние годы. Это замечает каждый человек, который видел область лет 10 назад и сегодня", - заключил Павел Данилин.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Областной конкурс среди участковых уполномоченных полиции
27 апреля 2023 14:59Конкурс "Лучший по профессии" среди нижегородских участковых
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph