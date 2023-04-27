Росстат сообщил о снижении уровня бедности в стране по итогам 2022 года Экономика

Эксперты Росстата представили уточнённую информацию о числе малоимущих россиян. По данным ведомства, уровень бедности в стране снизился с прогнозируемых 10,5 до 9,8% по итогам 2022 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, в России насчитывается 14,3 млн человек с доходами ниже границы бедности - это 9,8% от общего населения страны. До этого аналитики Росстата прогнозировали, что за чертой бедности окажется около 15,3 млн россиян (10,5% жителей).

Как пояснили в Росстате, уточнение показателя относительно оперативной оценки связано с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год.

Специалисты ведомства в феврале 2023 года опросили более 100 тысяч человек во всех регионах России, охватив около 60 тысяч домашних хозяйств. На основе полученных данных была скорректирована общая оценка уровня бедности.

Напомним, в России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы - всего 3,5%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила Нижегородскую область как одного из лидеров в стране по числу вакансий на рынке труда.