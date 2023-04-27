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Полиция задержала четырех нижегородцев за сбыт поддельных евро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
Согласно информации, трое из задержанных покупали фальшивые купюры за границей, а затем доставляли их в Россию.
Подозреваемым удавалось сбыть поддельные деньги с помощью уязвимости старых банкоматов, которые не могут проверить защиту купюр. Злоумышленники вносили подделки номиналом 50 евро в эти банкоматы и пополняли банковскую карту своего сообщника, после чего евро конвертировали в рубли и снимали наличность.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемые заключены под стражу. В ходе обыска в их квартирах были изъяты деньги, документы, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время следователи устанавливают все возможные эпизоды сбыта фальшивок и соучастников преступной схемы.
Ранее сообщалось, что более 40 фальшивых купюр было выявлено в Нижегородской области с начала года.
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