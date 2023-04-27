Полиция задержала четырех нижегородцев за сбыт поддельных евро Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полиция задержала четырех нижегородцев за сбыт поддельных евро. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Согласно информации, трое из задержанных покупали фальшивые купюры за границей, а затем доставляли их в Россию.

Подозреваемым удавалось сбыть поддельные деньги с помощью уязвимости старых банкоматов, которые не могут проверить защиту купюр. Злоумышленники вносили подделки номиналом 50 евро в эти банкоматы и пополняли банковскую карту своего сообщника, после чего евро конвертировали в рубли и снимали наличность.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Подозреваемые заключены под стражу. В ходе обыска в их квартирах были изъяты деньги, документы, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время следователи устанавливают все возможные эпизоды сбыта фальшивок и соучастников преступной схемы.

Ранее сообщалось, что более 40 фальшивых купюр было выявлено в Нижегородской области с начала года.