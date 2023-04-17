Отчет Юрия Шалабаева единогласно принят на заседании Гордумы Нижнего Новгорода Политика

Отчет мэра Юрия Шалабаева о работе администрации единогласно принят на заседании Гордумы Нижнего Новгорода 26 апреля.

Как отметил спикер Гордумы Олега Лавричев, Нижний Новгород с каждым годом становится все более красивым и комфортным городом. По мнению председателя Думы, во многом это заслуга работы мэра и администрации, которую депутаты оценили как результативную.

Олег Лавричев выделил рост бюджета на 23 млрд рублей, собственных доходов города на 3 млрд рублей, а также обратил внимание на реализацию крупных инфраструктурных проектов, строительство и ремонт дорог, и в целом на эффективное управление муниципалитетом.

Как рассказал Юрий Шалабаев, за последние три года в Нижнем Новгороде благоустроили почти 100 общественных пространств и 300 дворов. В прошлом году было отремонтировано более 23 км дорог, 1,5 тысячи человек расселено из аварийного жилья.

"Объем и уровень благоустройства не снижается по сравнению с периодом подготовки к 800-летию города. Мы достигли максимальных объемов расселения аварийного фонда. Традиционно строим детские сады, новые школы. Среди крупных инфраструктурных проектов - строительство новых станций метро, благоустройство Почаинского оврага. Радует то, что реализацию всех программ будем продолжать", - отметил глава города.



Председатель постоянной комиссии Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман отметил, что бюджет вырос до рекордной за последние годы величины в 68 млрд рублей.

Глава транспортной комиссии Гордумы Станислав Прокопович выделил регулярные закупки новой дорожной техники, что положительно сказывается на внешнем виде города и комфорте муниципальных дорог.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий назвал ответственным подход муниципалитета при работе с подрядчиками, в связи с чем "доверие бизнеса к заказам муниципалитета растет".

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вдвое сократил расходы на обслуживание муниципального долга.