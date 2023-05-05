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Праздничная подсветка украсит Нижегородский кремль в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, 3D-мэппинг будет транслироваться на участке стены от Тайницкой до Северной башни.
Нижегородцы и гости города смогут увидеть сцены, символизирующие различные этапы Великой Отечественной войны. Например, портреты героев-нижегородцев, павших в боях, памятники, изображения техники, произведенной в Нижнем Новгороде.
Световая инсталляция, подготовленная студией мультимедийных технологий dreamlaser, будет представлена с 20:00 9 мая до 02:00 10 мая.
Напомним, в этом году Парад Победы в Нижнем Новгороде вернется на площадь Минина и Пожарского. Здесь вечером 9 мая пройдет бесплатный праздничный концерт "Песни Победы" коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO.
При этом "Бессмертный полк" в Нижегородской области 9 мая состоится в новом формате.
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