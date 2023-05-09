Расписания выходного дня двух нижегородских маршруток будут опубликованы 13 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Расписания выходного дня двух нижегородских маршруток будут опубликованы 13 мая. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, в субботу на портале АСИП будут опубликованы расписания выходного дня автобусных маршрутов Т-83 и Т-138.

Сейчас большинство маршруток в Нижнем Новгороде в выходные и будние дни работают по единому расписанию для будних и выходных дней.

Ранее двум нижегородским частным перевозчикам вынесли предупреждения за несоблюдение расписания.

Также напомним, что расписание 85% частных автобусных маршрутов уже опубликовано в Нижнем Новгороде.