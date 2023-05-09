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Расписания выходного дня двух нижегородских маршруток будут опубликованы 13 мая. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.
Согласно информации, в субботу на портале АСИП будут опубликованы расписания выходного дня автобусных маршрутов Т-83 и Т-138.
Сейчас большинство маршруток в Нижнем Новгороде в выходные и будние дни работают по единому расписанию для будних и выходных дней.
Ранее двум нижегородским частным перевозчикам вынесли предупреждения за несоблюдение расписания.
Также напомним, что расписание 85% частных автобусных маршрутов уже опубликовано в Нижнем Новгороде.
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