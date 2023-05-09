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Общество

Нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания

10 мая 2023 15:35  [90] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двум нижегородским частным перевозчикам вынесены предупреждения за несоблюдение расписания. Об этом стало известно на еженедельном заседании штаба по работе общественного транспорта нижегородской агломерации.

Согласно информации, больше всего сбоев по выполнению расписания было выявлено на маршрутах Т-29, Т-86 (перевозчик - ООО "Автопарк-НН") и Т-97 (ООО "Футбол").

Директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем"Артем Бафанов подчеркнул, что если проблемы с соблюдением расписания не будут устранены, то ЦРТС может обратиться в суд для прекращения работы этих перевозчиков на указанных маршрутах.

Также в ходе заседания штаба было отмечено снижение выпуска транспорта на маршруты в вечернее и ночное время.

Кроме того, в ходе мониторинга, проведенного на прошлой неделе, на конечной остановке "Микрорайон "Юг" были установлены факты выпуска автобусов без надлежащего предрейсового контроля технического состояния. В отношении водителей ООО "Мещеряков и Компания", обслуживающего маршрут Т-13, были составлены три административных материала. На данный момент нарушения устранены.

Ранее сообщалось, что расписание 85% частных автобусных маршрутов уже опубликовано в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что региональный стандарт транспортного обслуживания будет введен в Нижегородской области с 2024 года.

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Теги:
Общественный транспорт
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