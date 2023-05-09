Погибшему соратнику Захара Прилепина Александру Шубину посмертно присвоен Орден Мужества. Об этом сообщили в пресс-службе Захара Прилепина.
Александр Шубин являлся действующим сотрудником Росгвардии, он проживал в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что прощание с соратником Захара Прилепина Александром "Злым" Шубиным прошло в Нижнем Новгороде.
Напомним, что 6 мая в Борском районе Нижегородской области было совершено покушение на нижегородского писателя Захара Прилепина, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован.
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