Нижегородские медики готовят Захара Прилепина к операции по фиксации переломов

Фото:
Нижегородские медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, для проведения операции будут привлечены специалисты федерального научно-исследовательского медицинского центра.
Глеб Никитин подчеркнул, что Захар Прилепин находится в стабильном состоянии.
Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова.
В результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник - сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". В момент взрыва он находился на пассажирском сидении.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+