Нижегородские медики готовят Захара Прилепина к операции по фиксации переломов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, для проведения операции будут привлечены специалисты федерального научно-исследовательского медицинского центра.

Глеб Никитин подчеркнул, что Захар Прилепин находится в стабильном состоянии.

Напомним, что машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области 6 мая, писатель получил травмы и был госпитализирован. В тот же день стало известно о задержании подозреваемого в покушении Александра Пермякова.

В результате покушения на Захара Прилепина погиб его соратник - сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии, 27-летний Александр Шубин с позывным "Злой". В момент взрыва он находился на пассажирском сидении.